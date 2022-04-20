Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ve isimleri (20 Nisan 2022)! Pençe operasyonunda şehit sayısı kaç oldu, pençe kilit operasyonunda yaralanan askerler nasıl?

Pençe kilit operasyonu şehitleri, operasyondan sıcak görüntüler gelirken vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yürekleri ağızlarında “Kaç asker şehit edildi, yaralı asker sayısı nedir?” sorularına yanıt arıyor. Pençe operasyonu son dakika haberleri ve Pençe operasyonu şehitleri ve isimleri…

PENÇE KİLİT OPERASYONU ŞEHİTLERİ ve İSİMLERİ

Mu. Ütğm. Ömer Delibaş

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehit Delibaş’ın acı haberi Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Delibaş’ın Kayseri’de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur" denildi.

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA YARALI ASKER VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Birinci aşaması planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı" denildi.

PENÇE OPERASYONU SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor. Bölgede bulunduğu belirlenen yaklaşık 400 civarındaki terörist için çember daraldı.

Öldürülen terörist sayısı her geçen saat artarken Milli Savunma Bakanlığı anbean görüntü ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyor.

Bölgeye hâkim tepelere yerleşen bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, teröristlerin kaçış güzergâhını kontrol altında tutuyor. Yüzlerce doğal mağara ile derin vadilerin yer aldığı Zap Vadisi'nde gizlendiği belirlenen aralarında sözde yönetici konumunda olan 400 civarında terörist havadan İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteği ile çembere alındı.

36 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralarda arama tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Suriye'de de Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR YUVALARININ KİLİTLERİ PARÇALANIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitlerinin tek tek parçalandığını belirterek "Terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız" dedi.

Sözde elebaşlarının da içinde bulunduğu Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler burada yerleşti. Zap'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişte kullanılan tek yer de kapatılarak terör örgütünün psikolojisinin tamamen bozulması amaçlanıyor.