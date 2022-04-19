Pençe kilit operasyonu şehitleri! Kaç asker şehit edildi, yaralı asker sayısı nedir? Pençe operasyonu son dakika haberleri ve son durum!

Pençe operasyonu şehitleri için yapılan aramalar arttı. Vatandaşlar yürekleri ağızlarında Pençe kilit operasyonundan gelen son gelişmeleri takip ediyor. İşte pençe operasyonu son dakika haberleri ve pençe operasyonu şehitleri…

PENÇE KİLİT OPERASYONU ŞEHİTLERİ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehit Delibaş’ın acı haberi Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Delibaş’ın Kayseri’de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA YARALI ASKER VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Birinci aşaması planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artaracağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı" denildi.

PENÇE OPERASYONU SON DURUM

Dün başlatılan Pençe Kilit operasyonu daha ilk gününden teröristlere tarihi bir hezimet yaşattı. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti.

3 FİLODAN 33 UÇAK İLE DEV OPERASYON

Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer" ile Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" filosuna ait 33 F-16 Kuzey Irak'ta belirlenen PKK'nın inlerini akıllı mühimmatlarla vurdu.

ÇRNA VE FIRTINA'LAR YOĞUN BOMBARDIMANA TUTTU

Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler, teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı ve PKK'nın "girilemez" dediği kamplara ATAK helikopterleriyle havadan indirme yaptı.

PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma yaptıkları Avaşin-Basyan'da Mamreş, Şuke, Verhele, Metina'nın Derar ve Zendura ile Zap bölgesindeki Şikefta, Kurojaro ve Çiyaye Reş gibi stratejik noktalara inen bordo bereliler terör örgü tüne ait sözde karargâhları ele geçirdi.