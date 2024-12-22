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Pençe - Kilit operasyon bölgesinde mühimmat ele geçirilid

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir mağarada, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

22.12.2024 - 17:15 | | ANKARA, (DHA)-
Pençe - Kilit operasyon bölgesinde mühimmat ele geçirilid

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde: 1 termobarik lav silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjörü, 553 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

Pençe - Kilit operasyon bölgesinde mühimmat ele geçirilid

4 termal şemsiye, 4 savunma ile 2 taarruz el bombası, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve fünyeler, 1 M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 fotoğraf makinesi, 2 kindle, 3 radyo, 1 telefon, 1 gaz maskesi, alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatta aküler, kesintisiz güç kaynağı, 2 adet 2,5 kilovat jeneratör, örgütsel dokümanlar, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme" denildi. (DHA)

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