Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
03.02.2023 - 11:16 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek.
Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/OZu4Rd6kv2