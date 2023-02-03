Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek.