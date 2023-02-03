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Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

03.02.2023 - 11:16 |
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek.

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