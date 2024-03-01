Pekmez Kardeşler kimdir? Pekmez Kardeşler Suç Örgütü nereli? Pekmez Kardeşler çetesi çökertildi

Pekmez Kardeşler çetesi hakkında yapılan aramalar arttı. Bakan Yerlikaya X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen -1” Operasyonu’nda 'Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini' açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu organize suç 26 şüphelinin yakalandığını belirtti. Peki, Pekmez Kardeşler kimdir?

Yerlikaya paylaşımının devamında “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Pekmez Kardeşler kimdir?

Operasyonun ardından Pekmez Kardeşler hakkında aramalar artsa da operasyonun detayları ve örgüt üyelerinin kimlikleri konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet birimleri tarafından soruşturmanın sürdüğü biliniyor.

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