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Pazartesi e-okul kapanacak mı? e okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2024, not girişi ne zaman kapanacak 2024?

Öğrenciler ve velilere bilgi sağlamak için kurulan e-Okul'un ne zaman kapanacağı, 2. Dönemin bitmesiyle sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son haftasına gelirken "e-Okul ne zaman kapanıyor, pazartesi e okul kapanacak mı?” gibi soruların yanıtı araştırılıyor.

08.06.2024 - 10:41 |
Pazartesi e-okul kapanacak mı? e okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2024, not girişi ne zaman kapanacak 2024?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi sona eriyor. e-Okul not girişinin kapanacağı tarih karnelerini alacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Notlarını görmek isteyenler ya da okulun son haftası derslere girmek istemeyenler pazartesi e okul kapanacak mı, sorusuna yanıt arıyor. İşte e okul öğretmen girişi ne zaman kapanıyor 2024, not girişi ne zaman kapanacak 2024? Sorularının yanıtı…

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK, PAZARTESİ E OKUL KAPANACAK MI?

Karne döneminde de E-Okul öğrencilerin erişimine açık kalacak, kapanmayacak. Öğrenciler tarafından karneler için yapılan not girişleri için kullanılan e-Okul ekranı artık kapanmamaktadır. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri karne gününden birkaç gün önce, yani 14 Haziran'dan önce kapatılacaktır.

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Not girişlerinin tamamlanması için kullanılan e-okul ekranının ise artık karne gününe kadar açık kalacağı belirtiliyor. Ancak öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini, karne gününden birkaç gün önce kapatmaları bekleniyor.

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