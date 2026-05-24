Pazarcının 'Vekaletli karpuz kesimi' yüzleri güldürdü

Osmaniye’de kurban bayramı öncesi karpuz satan bir pazarcı esnafının, müşterilerine "Vekâleti verdin mi" diye sorduktan sonra aldığı "Verdim" cevabıyla karpuzu kesmesi vatandaşları gülümsetti. Kent merkezinde kurulan semt pazarında yaşanan renkli anlar çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bayram öncesi oluşan yoğunlukta satış yapan pazarcı esnafının esprili tavırları pazara neşe kattı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.