Pazar desteği başlıyor! 2.500 TL karşılıksız olarak ödenecek, işte detaylar

Sivas Belediyesi, geçen yıl Ramazan ayında başlattığı pazar desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Dar gelirli ailelere yönelik destek programının kapsamı genişletilirken, yardım tutarı da artırıldı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, uygulamanın hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de pazar esnafına katkı sunduğunu belirtti. Geçen yıl Ramazan ayı boyunca 1.032 aileye aylık 2 bin TL pazar desteği sağlandığını hatırlatan Uzun, 2026 yılında destek verilen aile sayısının 1.250’ye çıkarıldığını, yardım tutarının ise 2 bin 500 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Ramazan ayı süresince dağıtılacak pazar kartlarıyla aileler, pazarlardan sebze, meyve ve temel ihtiyaç ürünlerini temin edebilecek.

“Kazan-kazan” anlayışıyla yürütülen uygulamanın hem dar gelirli ailelere hem de pazar esnafına katkı sağlamayı amaçladığını vurgulayan Uzun, pazarlarda ürün kalitesine ilişkin şikâyetlerin zabıta ekipleri tarafından yerinde ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

RAMAZAN BOYUNCA 4 TON ET DESTEĞİ

Öte yandan Sivas Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla yeni bir destek programını daha hayata geçirecek. Bu kapsamda 2 bin aileye 2’şer kilo et dağıtılacak. Toplamda 4 ton et, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Halil Şahin ise geçen yıl uygulanan desteğin hem esnaf hem de vatandaş açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirterek, uygulama nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’a teşekkür etti.