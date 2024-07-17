Patoloji laboratuvar teknikleri ne iş yapar? Patoloji laboratuvar teknikleri 2 yıllık taban puanları 2024 nedir?

YKS sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.17 saat önce

Patoloji laboratuvar teknikleri nedir, ne işe yarar?

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan sağlık personellerini yetiştirir. Hastalıkların tanılanması aşamasında en ileri teknolojiyi ve tekniklerin kullanıldığı bu alanda, tam donanıma haiz patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir.

Çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarının patoloji laboratuvarlarında sağlık teknikeri olarak görev yapan mezunlar; kesit işlemi için su banyosu hazırlar, doku takibi yapar, insan vücudundan alınan dokuları incelerler, farklı özelliklere sahip olan dokuları bloklayarak kesit alırlar, doku bloklarından oluşturulan kesitleri boyarlar, doku örneklerini mikroskopta inceler ve normal ve normal olmayan hücrelerini ayırırlar, deney, test ve analiz bulgularını rapor ederler, laboratuvarda kullanılan araç-gereç ve cihazların dezenfekte edilmesini sağlarlar, bu cihazların bakımlarını düzenli olarak yaparlar, lam ve blok arşivi yaparlar.

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Patoloji Laboratuvar Teknikerleri; üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, tıp fakültelerinin histoloji laboratuvarları, moleküler

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programında Okutulan Dersler Nelerdir?

Müfredatında genel bir tıp nosyonu kazandıracak olan Anatomi –Fizyoloji, Histoloji,Genel Mikrobiyoloji,Patolojide Temel Kavramlar, Genel Kimya, Hastalıklar Bilgisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I, Üniversite Kültürü I, Genel Histoteknoloji, Laboratuvar Güvenliği, Patolojide Kullanılan Cihaz ve Bakımı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II, Üniversite Kültürü II, Yaz Stajı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I, Sitoteknoloji I, Makroskobik Disseksiyon, Sitoteknoloji II, Moleküler Patoloji, Adli Patoloji, İlkyardım, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II.

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Patoloji laboratuvar teknikleri taban puanı