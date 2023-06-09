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Patnos Belediye Başkanı Kılıç gözaltına alındı

Ağrı'nın Patnos ilçe Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve eş başkan Müşerref Geçer ile birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı.

09.06.2023 - 11:17 | | DHA
Patnos Belediye Başkanı Kılıç gözaltına alındı

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda Patnos Belediye Başkanı HDP'li Emrah Kılıç, eş başkan Müşerref Geçer, belediye personeli U.L., elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı. Soruşturmanın içeriğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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