GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Patates üreticilerine 2026 sezonu öncesi kritik uyarı! O belgeyi almayan ekemeyecek

25.03.2026 - 12:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim sezonu öncesi patates üreticileri için önemli bir uyarı yayınladı. Ticari amaçlı ekim yapacak herkes için o belge artık mecburi olacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ticari amaçlı patates ekilişi gerçekleştirecek üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilerek, başvuru yapmayan üreticiler hakkında cezai yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

BİTKİ PASAPORTU UYARISI

Açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için üreticilerin başvurularını zamanında yapmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, Bitki Pasaportu uygulamasının bitki hastalıklarının yayılmasını önlemek, üretimin kayıt altına alınmasını sağlamak ve güvenli gıda zincirini korumak amacıyla mecburi olduğunu hatırlattı.

Güncel Haberler

#Gündem

#Gündem

#Gündem

