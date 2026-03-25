Patates üreticilerine 2026 sezonu öncesi kritik uyarı! O belgeyi almayan ekemeyecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ticari amaçlı patates ekilişi gerçekleştirecek üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilerek, başvuru yapmayan üreticiler hakkında cezai yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

BİTKİ PASAPORTU UYARISI

Açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için üreticilerin başvurularını zamanında yapmalarının önem taşıdığı vurgulandı.



Yetkililer, Bitki Pasaportu uygulamasının bitki hastalıklarının yayılmasını önlemek, üretimin kayıt altına alınmasını sağlamak ve güvenli gıda zincirini korumak amacıyla mecburi olduğunu hatırlattı.