Partilerin oy pusulasındaki sıralaması 2024! Hangi parti kaçıncı sırada? 31 Mart yerel seçimi oy pusulası

Yüksek Seçim Kurumu'nda (YSK) yerel seçim için kura çekimi yapıldı. Oy pusulasında ilk sırada AK Parti yer aldı. CHP ise 18. sırada yer alacak. Peki, Hangi parti kaçıncı sırada? İşte Partilerin oy pusulasındaki sıralaması…

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması

Adalet ve Kalkınma Partisi - 1

İyi Parti - 2

Sol Parti - 3

Büyük Birlik Partisi - 4

Memleket Partisi - 5

Anavatan Partisi - 6

Demokratik Sol Parti - 7

Yeniden Refah Partisi - 8

Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi - 9

Türkiye Komünist Partisi - 10

Anadolu Birliği Partisi - 11

Zafer Partisi - 12

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Türkiye Komünist Hareketi - 14

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Gelecek Partisi - 16

Türkiye İşçi Partisi - 17

Cumhuriyet Halk Partisi - 18

Emek Partisi - 19

Adalet Birlik Partisi - 20

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

Ocak Partisi - 22

Güç Birliği Partisi - 23

Demokrat Parti - 24

Milli Yol Partisi - 25

Millet Partisi - 26

Genç Parti - 27

Adalet Partisi - 28

Türkiye Komünist Hareketi - 29

Aydınlık ve Demokrasi Partisi - 30

Milliyetçi Hareket Partisi - 31

Haberin Devamı

Türkiye İşçi Partisi - 32

Demokrasi ve Atılım Partisi - 33

Saadet Partisi - 34

Vatan Partisi - 35