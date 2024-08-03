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Paris Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Paris olimpiyatlarının bitiş tarihi ayın kaçında?

33 Paris Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyatlara toplamda 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu katıldı. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman bitiyor?

03.08.2024 - 17:08 |
Paris Olimpiyatları ne zaman bitiyor? Paris olimpiyatlarının bitiş tarihi ayın kaçında?

32 spor branşı ve 48 dalda mücadele veren sporcuların toplamda 329 kategoride madalya sahibi olacağı Paris Olimpiyat Oyunları ne zaman bitiyor? Sorusuna yanıt aranıyor.

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Temmuz’da başlayan Olimpiyatlar 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

TÜRKİYE'DEN 101 SPORCU KATILDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek toplam 101 sporcu 18 branşta temsil ediyor.

Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılan Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, yüzmede 8, atıcılıkta ve boksta 7'şer, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de yer alıyor.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele ediyor.

 

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