Paris olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor, Paris olimpiyatları canlı izle ekranı açık mı? Saat saat Paris olimpiyatları 29 Temmuz programı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak. Peki, Paris olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor, Paris olimpiyatları canlı izle ekranı açık mı?

Paris olimpiyatları hangi kanalda yayınlanıyor, Paris olimpiyatları canlı izle ekranı açık mı?

Sporseverler, 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

TÜRKİYE HANGİ SPOR DALLARINDA OLİMPİYATLARA KATILIYOR?

Türkiye, bu olimpiyatlarda 102 sporcu ile temsil edilecek ve sporcular 18 farklı dalda yarışacak. Spor dalları arasında atletizm, boks, güreş, okçuluk ve voleybol gibi branşlar bulunuyor.

TÖREN ÜCRETSİZ OLARAK İZLENEBİLECEK



Açılış töreninin Sen Nehri’ndeki ayağında sporcuları taşıyanlarla beraber toplam 180 gemi veya tekne yer alacak.



Törene katılan delegasyonlar Sen Nehri'ndeki yolculukları sırasında ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais (Büyük Saray) ve Eyfel Kulesi’nden geçecek.



Törene katılanların yaklaşık 326 binin Sen Nehri iskelelerinden gösterileri takip etmesi beklenirken Paris’in farklı noktalarına yerleştirilen 80 dev ekran sayesinde isteyenler töreni ücretsiz izleyebilecek.

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