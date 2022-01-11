Parayla tez yazdırıyorlar! İndirim ve taksit yapıyorlar, fiyatlar döneme göre değişiyor, sayfa ücreti 90 lira...

Önce bilgisayarımda arama motoruna ‘parayla Tez’ yazdım. Karşıma onlarca akademik danışmanlık adı altında site çıktı. Vaatleri ve çalışma sistemleri neredeyse aynıydı. Sayfaları açtığımda ise karşıma ‘tecrübeli ve güvenilir’ ekiple çalıştıklarına dair yazı çıktı. Bir sonraki başlığın ise ‘parayla tez yazdırmak doğru mudur?’ olduğunu gördüm. Yanıtlar da aynıydı; Herkes parayla iş yapıyor. Para karşılığı tez yazan kişi ve danışmanlık şirketlerinden dördüyle irtibat kurdum. Kendimi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Bölümü öğrencisi olarak tanıttım. Son teslim tarihi 25 Şubat olan bir tez çalışması yapmalarını talep ettim.

ÖNCE PARA SONRA TEZ

Her internet sitesinde bulunan ‘WhatsApp’ logosuna bastığınızda karşınıza bir yetkili çıkıyor. İletişim sadece bu şekilde ya da e-mail üzerinden kuruluyor. İlk soruları okul, bölüm, tez konusu ve teslim tarihi. Bir süre ‘uzman hocanın’ incelemesi ve fiyat belirlemesi için beklemek gerekiyor. Bazıları web sitelerinde yazan 10 maddelik şartnameyi okumanızı istiyor.

Şartname ve çalışma sistemlerine göre tez 2 ya da 4 aşamada tamamlanıyor. Ücretler peşin değil ama her aşamanın başında taksitler halinde ödeniyor. Yani önce para sonra tez.

SAYFA BAŞINA ÜCRET

Yüksek lisans konumla ilgili sayfa sayısını 75-100 arası olacak şekilde belirledim. 90 liralık sayfa ücreti belirleyen karşı taraf, 9 bin lira ödememi istedi. Bir başka kişi ise 3 bin 500 lira ödediğimde kalem oynatmadan adıma yazılmış bir yüksek lisans tezine sahip olabileceğimi söyledi

PAZARLIK YOK

İndirim yapılmasını istedim. Teslim tarihimin 1.5 ay gibi kısa süre içinde olması nedeniyle ‘en yüksekten fiyatlandırma’ olarak geri döndü.

İNTİHAL GARANTİLİ

İntihal (başka bir eserden aşırma) denetimiyle ilgili olarak da “Uzman hocalar özgün yazıyor” yanıtını aldım.

‘YASAL SORUN YOK’ YALANI

Karşılıklı yazışmalarda rahat bir üslup kullanan paralı tez yazıcılarına yaptıklarının yasal olup olmadığını sordum. Aldığım cevap yine şaşkınlık vericiydi: “Hayır efendim, sorun teşkil etmez.”

Ancak Türk Ceza Kanunu’na göre durum öyle değil. Avukat Ceren Şarman parayla tez yazan ve yazdıranlarla ilgili cezai yaptırımları şöyle anlattı: “Parayla tez yazdırdığınız tespit edilirse üniversite tarafından teziniz iptal edilecektir. Hatta yüksek lisansınız, doktoranız iptal edilip okuldan bile uzaklaştırılabilirsiniz. İşin cezai boyutu da var. Üniversiteyi dolandırdığınız gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılabilir. Hakkınızda dava açılırsa 3 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezası ve adli para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Parayla tez yazanlar da benzer suçlardan yargılanır. Tezin altında sizin isminiz olacağı için intihal suçunun faili de siz olacaksınız. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71. Maddesi uyarınca bu suçun cezası da altı aydan iki yıla kadar hapistir. Ayrıca eser sahibi tarafından tazminat davası da açılabilir.”