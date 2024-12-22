Parasız kalan usta oyuncu sokakta kalınca fenalaştı! Necdet Kökeş'ten üzen haber!

Yılardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullar altında yaşamını sürdüren Necdet Kökeş, parası kalmayınca bir haftadır bir kafede sabahlamak zorunda kaldı. 2 gün önce fenalaşan oyuncu kalp krizi şüphesiyle hastane kaldırıldı. Kontrolleri yapılan Kökeş'e pazartesi günü anjiyo yapılacak.

Son durumunu, Yeşilçam ile ilgili paylaşımlar yapan "Üçüncü Adam" hesabına anlatan usta oyuncu "Dışarıda kaldım. Otel bulamıyorum. 6 gündür Kadıköy - Yeşilçam kafede sandalyede televizyon izleyerek sabahı ettim. 6 günde sadece 1 gece uyudum."

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, 80 yaşındadır. Adana'da hayata gözlerini açan Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a geldi. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.

"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol alan Necdet Kökeş, emekli olmasının ardından 1995 yılında sinemaya veda etmedi.

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