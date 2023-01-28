Paranız cebinizde kalıyor, 2840 lira tasarruf sağlıyor! Büyük talep var

Özge Seren Doğu | ozge.dogu@gazetevatan.com

Damacana su fiyatları 30 ile 50 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Fiyatların bu denli artışa geçmesi ile birlikte vatandaşlar farklı arayışlara yöneldi. Temiz içme suyu ihtiyacını başka yolla karşılamak isteyen çok sayıda kişi, su arıtma cihazlarını araştırmaya başladı.

Fiyatları 1000 liradan başlıyor ve 10 bin liraya kadar da farklı rakamlarda birçok markada cihaz mevcut. Bütçeye göre her türlü su arıtma cihazı bulunabiliyor.

AYDA 320, YILDA 3840 LİRA CEPTEN ÇIKIYOR

Örnek hesaplama ile 40 liradan, ayda 8 tane 19 litrelik damacana alındığında 320 lira, yılda 3840 lira cebinizden çıkıyor. En uygunundan hesaplandığında 1000 liralık bir su arıtma cihazı almak istenirse, 3-3.5 aylık süreçte alacağınız damacana suyun parasını çıkarmış oluyor. Sonrasında ise su arıtma cihazının yalnızca belirli sürelik bakımı kalıyor.

VATANDAŞLARDAKİ SAĞLIK ÇEKİNCESİ

Vatandaşların arıtma cihazı almamasındaki en büyük sebeplerden biri de sağlık konusunda ikilemde kalınması. Ayrıca son zamanlarda su arıtma sürahileri de popüler oldu. Normal cihazlara göre daha uygun fiyatlara satılan sürahilerin de etkisi merak ediliyor.

Peki su arıtma cihazları ve su arıtma sürahileri sağlıklı mı? Alırken nelere dikkat etmek gerek? Sağlık için yararlı olan mineral ve bileşimleri öldürüyor mu? İşte tüm detaylar…

KALİTESİZ SU TÜKETİMİ HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yüksek Gıda Mühendisi Elif Uğurdoğan, suyun vücudumuzun en önemli kimyasal bileşeni olduğunu belirterek sağlık için günlük su tüketiminin oldukça önemli olduğunu; yetersiz olduğu kadar kalitesiz su tüketiminin de birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurguladı. Uğurdoğan, su arıtma cihazları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"MEMBRAN FİLTRELER SUYU GÜVENLİ HALE GETİRİYOR"

Yüksek Gıda Mühendisi Elif Uğurdoğan, günümüzde yaygın hale gelen arıtma cihazları için oldukça bilgi kirliliğinin mevcut olduğunu belirterek, “Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi arıtma cihazlarının teknik ve yöntemlerinde de karşımıza çıkıyor. Su arıtma cihazları içerisinde bulunan membran filtreler aşama aşama suda bulunan fiziksel kaba kirlerden, uçucu organik kimyasallardan, virüs bakteri gibi mikroorganizmalardan ayırarak suyu güvenli hale getirmektedir.” dedi.

MİNERALLERİ SUYA GERİ KAZANDIRIYOR

Söylenenin aksine arıtma cihazlarının sudaki mineralleri öldürmediğini söyleyen Uğurdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu filtreler sayesinde mineraller suya tekrar kazandırılır ve suyun PH değeri ayarlanmaktadır. Ayrıca sadece mutfak tipi arıtmalar değil sürahi şeklinde olan pratik uygulamalar için de aynı teknoloji mevcuttur.

SADECE BÜTÇEYE DEĞİL KALİTE VE LEZZETE DE DİKKAT!

Cihaz seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken uzman isim, “Tüketicilerin arıtma cihazı seçerken sadece bütçelerine uygun olmasına dikkat edilmemeli. Aynı zamanda yukarıda bahsettiğim gibi elde edilen suyun kalitesi ve lezzeti de sorgulanmalı. Arıtma cihazında kullanılan ekipmanların sağlığa zararsız olduğunu belirleyen NSF Belgesi gibi belgeler sorgulanmalı, arıtılan suların analiz raporları da mümkünse talep edilmelidir.” dedi.

FİRMALAR BİLGİLENDİRİYOR, BAKIMLARA DİKKAT!

Arıtma cihazı kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konunun ise düzenli filtre değişimleri olduğunu vurgulayan Elif Uğurdoğan, “Filtre değişim süreleri tercih edilen cihazlara göre değişkenlik gösteriyor. Çoğu firma filtre değişim sürelerinde kullanıcıları bilgilendirerek gerekli teknik desteği sağlıyor. Arıtma cihazı kullanarak sağlıklı ve kaliteli su tüketimine devam edilmek isteniyorsa değişimi gereken dönemlerde mutlaka filtreler değiştirilmelidir.” şeklinde konuştu.

“UZUN VADEDE BÜYÜK TASARRUF SAĞLAR”

Uğurdoğan, cebimiz için de büyük tasarruf sağlayacağını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

Ayrıca dünyamız ve tüm canlı türleri için plastik tüketimi büyük bir tehdit oluşturuyor. Arıtma cihazı kullanımı ile damacana kullanımı ve plastik ambalaj tüketiminin büyük bir bölümünü oluşturan pet şişelerin tüketimi azaltılır. Pet şişeler yerine sürdürülebilir ambalajlar tercih edilmelidir. Sonuç olarak arıtma cihazı kullanımı hem dünyamız hem de cebimiz için uzun vadede büyük tasarruflar sağlayacaktır.

Membran nedir?: Milimetrenin on milyonda biri kadar küçük gözeneklere sahip olması ile yarı geçirgen zar bir filtredir. Musluk suyunun molekül düzeyinde filtrelenmesi ile suyun sertliğini düzenler ve musluktan gelmekten olan suyun içerisindeki kirletici maddeleri temizler.