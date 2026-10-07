Palamutun fiyatı 75 liraya düştü! Vatandaşlar poşet poşet alıyor
07.10.2026 - 18:25Güncellenme Tarihi:
Bandırma'da 100 liradan satılan palamutun fiyatı 75 liraya kadar geriledi. Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki palamutlar, seyyar balıkçı tezgâhlarında vatandaşlara 75 liradan sunuluyor.
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Bandırma'da seyyar balıkçıların tezgâhlarında palamut fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Birkaç gün önce tanesi 100 liradan satılan palamut, aradan geçen kısa sürede 75 liraya kadar geriledi.
Yaklaşık 850 gram ağırlığındaki bir palamutun 75 liradan satışa sunulması, vatandaşların da ilgisini artırdı.
25 yıldır balık sektöründe seyyar satış yapan esnaf Samet Kayalı, palamutun şu anda tezgâhlarda 75 liradan satıldığını belirtti. Fiyatların gerilemesiyle birlikte palamut, Bandırma'da vatandaşların ilgisinin arttığı balık çeşitleri arasında öne çıktı.