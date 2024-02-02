GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi öldürüldü!
ABONE OL

'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi öldürüldü!

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

02.02.2024 - 10:30 |
'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi öldürüldü!

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı.

Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler her şey değişiyor! 32 milyon çalışanı yakından ilgilendiriyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler her şey değişiyor! 32 milyon çalışanı yakından ilgilendiriyorHaberin Tüm Görselleri

 FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLMİŞTİ

Palalı Sabri olarak da bilinen Sabri Çelebi'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'taki eğlence mekanlarına 13 Eylül 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Zam geldi! Fiyatlar katlandı: Denizsiz, yemeksiz tatil 12 bin TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRZam geldi! Fiyatlar katlandı: Denizsiz, yemeksiz tatil 12 bin TLHaberin Tüm Görselleri

"Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

THY'den 2'nci pilot aday adayları için iş ilanı

THY'den 2'nci pilot aday adayları için iş ilanı

Bakan Yerlikaya'dan deprem çalışmalarıyla ilgili açıklama: Asrın felaketi, asrın dayanışması oldu

Bakan Yerlikaya'dan deprem çalışmalarıyla ilgili açıklama: Asrın felaketi, asrın dayanışması oldu

Ev sahiplerine kötü haber! Bildirim yapmayan yandı, binlerce liranızdan olabilirsiniz

Ev sahiplerine kötü haber! Bildirim yapmayan yandı, binlerce liranızdan olabilirsiniz