'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi öldürüldü!
Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı.
FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLMİŞTİ
Palalı Sabri olarak da bilinen Sabri Çelebi'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'taki eğlence mekanlarına 13 Eylül 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 6 kişi gözaltına alınmıştı.
"Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları ortaya çıkmıştı.