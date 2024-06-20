Özkan Öztürk kimdir? Spiker Özkan Öztürk kaç yaşında ve nereli?

Özkan Öztürk, 1985 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Spiker, sunucu ve yorumcudur.



2004 yılında Radyo ve Televizyon bölümünde öğrenciyken kariyerinde ilk adımları Best FM ile atmıştır. Radyo kariyeri boyunca birçok röportaj, canlı maç anlatımı ve spor programı yapmıştır.



Best FM Spor Müdürü olarak görev aldığı dönemde Futbol Vadisi isimli günlük spor programını hazırlayıp sunmuştur.



2013 yılında radyo kariyerine nokta koyduktan sonra 2014 yılında Lig TV'ye transfer olmuştur.

beIN Sports Türkiye kariyerinde Süper Lig ve Avrupa maçlarının sesi olmaya devam etmektedir.