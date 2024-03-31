Özgür Özel hangi takımlı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel hangi takımı tutuyor?

Özgür Özel hangi takımı tutuyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş'ın eski başkanı Süleyman Seba hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Peki ''Ben her zaman Süleyman Seba’yı rehber olarak aldım" diyen Özgür Özel hangi takımlı? İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hangi takımı tutuyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Süleyman Seba'yı rehvet aldığını söyledi. Seba, ''Ben her zaman Süleyman Seba’yı rehber olarak aldım. Onun terbiyesini izledim ders aldım. Süleyman Seba duruşu gösterin. Sevinçlerinizi sessiz bir şekilde yaşayın." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Süleyman Seba açıklaması kendisinin Beşiktaş takımını tuttuğu izlenimini verdi.

Ancak CHP liderinin hangi takımı tuttuğu bilinmiyor.

''Süleyman Seba büyük ders verdi''

Özel, yaptığı açıklamada ''Çocukken duyduğum bir hikayeyi siyaset hayatımda rehber olmasını istedim. Beşiktaş maç kazandı. Soyunma odasında büyük kıyamet kopmaktadır. Kapı açıldığında Süleyman Seba'nın koşup onlara sarılacağını düşünen futbolcular, o büyük futbol adamının tarihi dersini alacağını öğrendiler. Süleyman Seba, şunları dedi: ''Siz kazandınız ama yan odada sizin sevinciniz kadar büyük üzüntüyü yaşayan rakipleriniz var. Centilmenliğe bu sığmaz'' sözlerini söyledi. Bu sevinçlerinizi kendi içinizde yaşayın'' dedi.

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