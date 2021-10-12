Özgeçmiş nasıl hazırlanır? Kısa özgeçmiş nasıl yazılır?

Özgeçmiş kişinin kendini tanıttığı kısa bir yazı olduğu için uzun cümleler ya da kullanılan karışık bir dil özgeçmişin formatını değiştirebilir. Kişi kendini iyi ifade edebilmeli ve ne istediğini iyi bilmelidir. Düşüncelerini yazıya iyi aktarabilmesi de önemli olan bir diğer konudur.

Özgeçmiş Nasıl Hazırlanır?

Özgeçmiş, kişinin hayatında önemli olayları, başardığı durumları ya da konuları eklediği bir yazı türü olarak bilinir. Kişi kendi ile ilgili bilgileri kağıda aktarır ve bunları işverene sunar. Kazanılan beceriler, elde edilen gelişmeler, herhangi bir konuda beceri sahibi olmak, bir konu hakkında deneyim elde etmek, kaydedilen ve kat edilen yollardan bahsetmek özgeçmiş oluşturulurken değinilmesi gereken noktalar olarak bilinir. Özgeçmiş hazırlarken kısa tutmak önemli bir konudur. Uzun ve karışık cümlelerden uzak durulmalıdır.

Özgeçmiş kişinin kendini tanıttığı kısa bir yazı olduğu için uzun cümleler ya da kullanılan karışık bir dil özgeçmişin formatını değiştirebilir. Kişi kendini iyi ifade edebilmeli ve ne istediğini iyi bilmelidir. Düşüncelerini yazıya iyi aktarabilmesi de önemli olan bir diğer konudur. Bir amaca hizmet edebilmesi ve amaca yönelik olması da özgeçmiş hazırlarken göz önüne alınması gereken durumlar olarak bilinir. Özgeçmiş mümkün olduğu kadar az yer kaplamalı ve maksimum 1 sayfa olmalıdır. Kısacası özgeçmiş; net ve kısa bir anlatım tarzını yansıtabilmelidir.

Kısa Özgeçmiş Nasıl Yazılır?

Kısa özgeçmiş oluşturma esnasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edildiği takdirde hazırlanan özgeçmiş daha ilgi çekici olacaktır. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise şekilde sıralanabilir:

1. Yazı karakteri seçilirken okunması kolay olan bir font seçilmelidir.

2. İlk önce kişisel bilgiler yer almalı, sonrasında eğitim bilgisi, iş deneyimleri, kişisel beceriler ve ilgi alanlarından söz edilmelidir. En son ise referans bilgisi eklenmelidir.

3. Anlatılan bilgiler kronolojik bir sıra ile oluşturulmalıdır.

4. Kısa özgeçmiş hazırlanırken sol ya da sağ köşeye vesikalık bir fotoğraf konulması gerekmektedir. Fotoğraf eklenmesi özgeçmişin daha akılda kalıcı olmasına fayda sağlar.

5. Kısa özgeçmişin farklı olduğu nokta kullanılan cümlelerin kısa olması, bir sayfadan daha fazla tutması ve hızlı okunacak şekilde olmasıdır.

6. Kısa özgeçmiş hazırlanırken içeriğinde özellikle pozisyona ait bilgilerin yer alması önemli bir konudur. Kişisel bilgilerden çok uzun bahsetmek, konuyu dağıtmaya, konudan sapmaya ve özgeçmişin daha uzun olmasına neden olacaktır.