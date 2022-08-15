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Özel harekat devreye girdi! Hırsızlık çetesine operasyon

Osmaniye'de, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3ü adli kontrolle serbest kaldı.

15.08.2022 - 09:40 | | İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)
Özel harekat devreye girdi! Hırsızlık çetesine operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 18 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Özel harekat devreye girdi Hırsızlık çetesine operasyon

Bu kapsamda, bölgelerdeki 250 güvelik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 9 şüphelinin kimliğini belirledi. 

Özel harekat devreye girdi Hırsızlık çetesine operasyon

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı. Operasyonda Y.M.Ö. (33), Ö.U. (25), Y.Ç. (22), Ö.C.A. (20), T.T. (19), N.K. (18) ile 18 yaşından küçük S.Ç., V.D., A.K. yakalanarak gözaltına alındı. 

Özel harekat devreye girdi Hırsızlık çetesine operasyon
 

Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.M.Ö., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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