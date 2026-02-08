Özdemir Bayraktar belgeselinde dikkat çeken anı: Artık bıyığım yok, beni de gönderebilirsin

Haberin Devamı

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli yayımlandı. Bayraktar’ın hayatını konu alan Özdemir Bayraktar belgeseli, D-Smart Go’da yayında.Belgesel projesi, 3 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı ve Özdemir Bayraktar, biyografik bir belgeselle ölümsüzleşti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde geniş içerikli arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntüleri ilk kez izleyicilerle paylaşıldı. Belgeselde Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde askerlerle yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları, farklı yönleriyle detaylı şekilde aktarıldı.

MÜHENDİSLİK TUTKUSU, ÜRETİM AZMİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Baykar tarafından hazırlanan “Özdemir Bayraktar: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” adlı yapım, Bayraktar’ın tam bağımsız Türkiye idealine adadığı ömrünü, İHA ve SİHA’ların geliştirilme sürecinde verilen zorlu mücadeleyi tüm yönleriyle ele alıyor. Geniş çaplı arşiv taramasıyla, Özdemir Bayraktar’a ait daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler ilk kez izleyiciyle buluştu. Belgeselde, Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki askerî üslerde yürüttüğü SİHA çalışmalarına da yer veriliyor.

Türkiye’nin farklı illerinde yapılan çekimlerde; üst düzey askerler, bürokratlar, siyasetçiler, yakın arkadaşları ve aile üyelerinden oluşan 47 isim, Özdemir Bayraktar’ın mücadelesine tanıklıklarını anlattı.

BELGESELDE DİKKAT ÇEKEN AN: BIYIĞINI KESTİ, GÖREVE GİTTİ

Baykar Genel Müdür Yardımcı Emekli Albay Mustafa Köseoğlu şahit olduğu bir olayı belgeselde şu şekilde anlattı;

"Teknik ekiple beraber askerî personel gibi helikopterle intikal ederlerdi. Özdemir Bey de hep gitmek isterdi oralara. Ben helikoptere bindirmezdim onu. Çünkü gittikleri yerler sıkıntılı yerlerdi. Bir gün bana kızdı. ‘Başkan’ dedi. Kurmay Başkanı olduğum için bana başkan diye hitap ediyor. ‘Başkan, beni niye göndermiyorsun?’ dedi.” Özdemir Bey, sizi gönderemem.

Hani sizin bıyığınız var’ dedim en sonunda. ‘Sizi asker olarak kabul etmezler. Anlarlar sizin sivil olduğunuzu. Almazlar helikoptere’ dedim.” Bir şey demedi. Ertesi gün baktım, sabah bıyığını kesmiş. ‘Başkan’ dedi, ‘artık bıyığım yok. Beni de gönderebilirsin."

'ÖZDEMİR BAYRAKTAR: BU DÜNYADAN BİR AKINCI GEÇTİ' NEREDE YAYIMLANIYOR?

Belgeselle eş zamanlı olarak aynı adı taşıyan kitap çalışması da yayımlandı. Kitapta, Milli Teknoloji Hamlesi’nin tarihsel sürecine ışık tutan fotoğraflar ve belgeler yer alıyor.

Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dahil edilecek. TRT Belgesel ekranlarında da seyircilerle buluşacak belgesel, dijital platformlar D-Smart GO, Tabii, TV+ ve Tivibu'nun yayın kütüphanelerinden de izlenebilecek.

BELGESELDE YER ALAN İSİMLER

Abdullah Eren (TİKA Başkanı), Ahmet Yavuz (Emekli Tümgeneral), Adnan Bali (İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı), Alparslan Erdoğan (Emekli Korgeneral), Akif Alacacı (Pilot), Ali Taşkıran (Arkadaşı), Arif Çetin (Emekli Orgeneral - Jandarma Genel Komutanı), Ata Kalkan (Emekli Korgeneral), Prof. Dr. Aydın Yıldırım (Kardiyoloji Uzmanı), Bülent Tatlıcan (Arkadaşı), Bülent Ardıç (Emekli Albay), Cemal Uzunovalı (Arkadaşı), Prof. Dr. Cevdet Erdöl (Rektör), Ekber Onuk (Arkadaşı), Ercüment Tatlıoğlu (Oramiral - Deniz Kuvvetleri Komutanı), Ergin Saygun (Emekli Orgeneral - Genelkurmay 2. Başkanı), Ergüder Toptaş (Emekli Tümgeneral), Prof. Dr. Erhan Afyoncu (MSÜ Rektörü - Tarihçi), Fatih Kacır (Sanayi ve Teknoloji Bakanı), Haluk Bayraktar (Baykar Genel Müdürü - Oğlu), Haluk Görgün (Savunma Sanayii Başkanı), Prof. Dr. İsmail Yüksek (Rektör), Kemal Kırış (Emekli Tuğgeneral), Mehmet Ali Güney (Baykar Genel Müdür Yardımcısı), Mahmut Vanlıoğlu (Arkadaşı), Melih Han Bilgin (TPAO Eski Genel Müdürü), Murat Caner (Gazi Astsubay), Mustafa Köseoğlu (Emekli Albay - Baykar Genel Müdür Yardımcısı), Mustafa Varank (Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı), Oğuz Özbal (Savunma Sanayii Başkanlığı İHA Daire Başkanı), Orhan Öge (Savunma Sanayii Eski Müsteşar Yardımcısı), Osman Gazi Kandemir (Emekli Tuğgeneral), Dr. Osman Güneş (Arkadaşı), Osman Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ömer Bayraktar (Kardeşi), Ömer Faruk Küçük (Emekli Tuğgeneral), Salih Bayraktar (Kardeşi), Salih Zeki Çolak (Emekli Orgeneral - Kara Kuvvetleri Komutanı), Selçuk Bayraktar (Baykar Yönetim Kurulu Başkanı - Oğlu), Selçuk Yaşar (Roketsan Eski Başkanı), Serdar Yılmaz (Arkadaşı), Turgut Şenol (Teknopark İstanbul Kurucu Genel Müdürü), Uğur Tarçın (Emekli Korgeneral), Yaşar Kadıoğlu (Hava Korgeneral - Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı), Zekai Aksakallı (Emekli Korgeneral - Özel Kuvvetler Komutanı), Zeynep Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı).