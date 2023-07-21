Özdağ ile gizli protokol sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler: İhanet etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ile aralarında yapılan protokol ile "3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı için anlaştıklarını" iddia etmişti. Özdağ'ın iddiası sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Öztrak da protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin bu açıklamalarına peş peşe tepkiler geldi. Eski CHP'li Sevigen, katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında "Utanması lazım bir insanın. Ümit Özdağ ile olan protokole o bizim aramızdaki namusumuz diyor. Onu açıklamamak namustur diyor, asıl açıklamamak namussuzluktur. " dedi.

Sevigen'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

Siyasi partiden çıktık Magazin olduk artık. Kasetlerle anılan parti haline geldik. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüydü, CHP o çizgiden bugün ne çizgiye geliyor. FETÖ taktiği deniyor ya, Allah sonumuzu hayretsin. Muhalefet yok, lider mi var başkan mı var? Baykal, bize yüzde 10 ihanet kotası koyun, derdi. Özel, Kemal Bey'in vekili. En büyük ihanet odur. Siz bana emanet verdiniz, teslim ediyorum diyebilmeli. Kim sızdırırsa sızdırsın, mühim olan sızdırılması değil.

"KEMAL BEY SOKAĞA ÇIKAMIYOR"

Genel başkana utanmaz diyemiyorum, utanması lazım bir insanın. Ümit Özdağ ile olan protokole o bizim aramızdaki namusumuz diyor. Yükselen ırkçı bir parti ile protokol yapıyor, onu açıklamamak namustur diyor, asıl açıklamamak namussuzluktur. Böyle bir genel başkan olur mu. Cumhuriyet tarihinde böyle bir genel başkan gelmemiştir. Ne sorulsa ‘buna cevap yok’ diyor. Böyle bir genel başkan olur mu? Bu toplantının amacı, Ekrem Bey hem genel başkan olayım, hem belediye başkanı olayım diyor. Toplantı yapabilirler ama Özel kendi vekili. Ekrem Bey, Kemal Bey’i temsil etmiyor, Özel Kemal Bey’ temsil ediyor. Kemal Bey hak ediyor bunu, Kemal bey bize ihanet etti. Adalet gelip çatıyor. Kemal bey sokağa çıkamıyor. Milletin karşısına çıkamazsanız ölürsünüz.

"ÜMİT BEY İLE YAPTIĞI TOPLANTIYI AÇIKLAMIYOR"

Ümit Bey ile yaptığı toplantıyı açıklamıyor, o bizim namusumuzdur diyor, Ümit bey namussuz mu? Böyle bir şey konuşulur mu, ağzından çıkanı duymuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçiminden önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kimsenin bilmediği bir protokol imzaladığını açıkladı.

BİLGE YILMAZ: ÖZÜR DİLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamaları sonrası İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" dedi.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı’nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.

Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.

Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.

Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.

Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.

Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz.

Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. BİZ BURADAYIZ!

GELECEK PARTİLİ ÖZCAN: İYİ Kİ OLMAMIŞ

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sn.Kılıçdaroğlu! Ben ve benim gibi sırf bu ülkeye demokrasi, hukuk ve eşitlik gelsin diye gecesini gündüzüne katan binlerce insanlara büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!“

İYİ PARTİ'Lİ ÇÖMEZ'DEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında yaptığı açıklamalarının ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz sahada kendisi için oy isterken, Meğer o, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın

Kılıçdaroğlu" dedi.

TANJU ÖZCAN: SİZE YAZIKLAR OLSUN

Kılıçdaroğlu'nun 'protokol' açıklamaları sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da bir tepki geldi. Özcan, "Özür dilerim ama sn. Kılıçdaroğlu yalancısınız, utanmadan yenilgi değil başarısızlık diyorsunuz, YDK karar verecek diyorsunuz. YDK yı anahtar liste ile belirlediniz. Demokrasi yok parti içinde, 75 yaşındasınız, hala koltuğa yapışmışsınız, size yazıklar olsun…Ayıp ama artık.. Çekilin gidin!