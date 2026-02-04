Otomobile çarpan vinç şarampole devrildi 1 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.02.2026 - 19:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobile çarpıp şarampole devrilen vincin sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum - Milas Karayolu'nda seyreden vincin sürücüsü, Torba Kavşağı'ndan karayoluna giren otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. Vincin sürücüsü o esnada sol şeritte seyreden araca çarpmamak için sağ şeride geçti.

Otomobile arkadan çarpan vinç, daha sonra yol kenarındaki çelik bariyerleri yıkıp şarampole devrildi. Yaralının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü A.C.G.’yi hastaneye kaldırdı. Yaralının omzunda kırık olduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

