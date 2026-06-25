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Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Esenyurt'ta alev dolu gece!

25.06.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Esenyurt'ta alev dolu gece!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev alev yandı.

Kaza, akşam saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından araçlar alev alev yanmaya başladı.

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Esenyurtta alev dolu gece

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçlarda patlamalarında meydana geldiği alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

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