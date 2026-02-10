GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.02.2026 - 08:27
Yunus Emre Dağdelen
Otel sahibinden rüşvet aldı: Zabıta memuru tutuklandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ruhsat karşılığı otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta memuru tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.’den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirilen şüpheli B.Y. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

