ÖSYM aday şifremi unuttum, nasıl alabilirim? ÖSYM aday işlemleri sistemi giriş ile alma: Aday şifresi nasıl öğrenilir?

ÖSYM Aday Şifresi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlara başvurularını yapabilmeleri ve sınav sonuçlarını öğrenebilmeleri için kullanılan kişisel bir güvenlik şifresidir. Peki, ÖSYM aday şifremi unuttum, nasıl alabilirim? Aday şifresi nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM aday işlemleri sistemi giriş ile alma…

ÖSYM aday şifremi unuttum, nasıl alabilirim?

İlk kez ÖSYM sınavlarına başvuran adaylar, şifrelerini ÖSYM başvuru merkezlerinden alırlar. Bu merkezler genellikle lise müdürlükleri veya ÖSYM tarafından belirlenen diğer kurumlardır.

Aday, başvuru merkezine giderek başvuru formunu doldurur ve başvuru ücreti öder. Ardından, kendisine bir şifre verilir.

Şifre unutulduğunda veya kaybolduğunda ise yapılacaklar

Adaylar, şifrelerini unuttuklarında veya kaybettiklerinde, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden “Şifremi Unuttum” seçeneğini kullanarak şifrelerini yenileyebilirler. Bu işlem, adayın T.C. kimlik numarası ve diğer güvenlik bilgilerini doğrulamasıyla gerçekleşir.

Alternatif olarak, adaylar en yakın ÖSYM başvuru merkezine giderek yeni bir şifre talep edebilirler. Bunun için kimlik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

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