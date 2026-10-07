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GündemÖSYM 2026-ALES/3 başvuruları başladı! 2026 ALES yılın son oturumu başvuru ekranı açıldı! ALES 3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?
HaberlerGündem Haberleri ÖSYM 2026-ALES/3 başvuruları başladı! 2026 ALES yılın son oturumu başvuru ekranı açıldı! ALES 3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM 2026-ALES/3 başvuruları başladı! 2026 ALES yılın son oturumu başvuru ekranı açıldı! ALES 3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

07.10.2026 - 10:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

ÖSYM 2026-ALES/3 başvuruları başladı! 2026 ALES yılın son oturumu başvuru ekranı açıldı! ALES 3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer, lisansüstü eğitim, araştırma görevliliği ve öğretim görevliliği kadrolarına başvurmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2026-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre yılın son ALES oturumu için tarihler ve sınav ücreti netleşti.

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