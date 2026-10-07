ÖSYM 2026-ALES/3 başvuruları başladı! 2026 ALES yılın son oturumu başvuru ekranı açıldı! ALES 3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?
07.10.2026 - 10:46Güncellenme Tarihi:
Akademik kariyer, lisansüstü eğitim, araştırma görevliliği ve öğretim görevliliği kadrolarına başvurmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2026-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre yılın son ALES oturumu için tarihler ve sınav ücreti netleşti.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin