Osmaniye’de tünelde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 5 yaralı

12.11.2025 - 01:08

Kaynak: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tünelde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu’nun Düziçi ilçesi sınırlarında bulunan Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 ATL 878 plakalı yolcu otobüsü ile 73 ABN 524 plakalı TIR, belirlenemeyen bir nedenle tünel içinde çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

