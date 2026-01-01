Osmaniye'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Osmaniye'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.01.2026 - 23:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Osmaniye'de kar yağışı etkili oluyor. Osmaniye'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Karara göre, ilçeye bağlı Koçlu ve Yoğunoluk köylerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca İlbistanlı Okulu’nda, Kösepınarı, Büyükakçalı, Üçpınar, Ballı Mağara, Kösepınarı Cilbirti ve Fındıcak Karagedik mahallelerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi

