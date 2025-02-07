GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOsmaniye'de 29 yaşındaki şahıs babasını baltayla öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de 29 yaşındaki şahıs babasını baltayla öldürdü

Osmaniye'de 29 yaşındaki şahıs babasını baltayla öldürdü

07.02.2025 - 17:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Osmaniye'de 29 yaşındaki şahıs babasını baltayla öldürdü

Osmaniye’de 29 yaşındaki Halil Canlı tartıştığı babasını baltayla darp ederek öldürdü.

Olay, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde Demirciler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Halil Canlı ve babası Mehmet Canlı(80) ile nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonuncu Halil Canlı elinde bulunduğu baltayla babasını darp ederek öldürdü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Babasını öldüren Halil Canlı jandarma ekiplerine teslim oldu.

Güncel Haberler

Bayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
#Gündem

Bayraktar Kalkan DİHA sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı

Sarıyer Kilyos'ta dev dalgalarda kuru yük gemisini sürüklendi, kurtarma ekipleri sevk edildi
#Gündem

Sarıyer Kilyos'ta dev dalgalarda kuru yük gemisini sürüklendi, kurtarma ekipleri sevk edildi

TurkNet’te üst düzey atama
#Çalışma Hayatı

TurkNet’te üst düzey atama