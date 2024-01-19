Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metrosu kapalı mı, açıldı mı?

Osmanbey metro neden kapalı? Sorusu, Osmanbey metro istasyonunu kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Metro İstanbul tarafından Osmanbey metrosunun kapalı olup, olmadığına dair arama motorlarına çevrildi.

OSMANBEY METRO NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği'nin bugün alınan kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Osmanbey istasyonu, 19 Ocak Cuma günü 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacak. Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bu süre zarfında araçların Osmanbey istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi. Söz konusu kararın alınma sebebine dair herhangi bir ayrıntı verilmezken, vatandaşlardan bu süre zarfında alternatif ulaşım yöntemlerini tercih etmeleri istendi. Metro kullanıcıları, güzergahlarını planlarken bu kısa süreli kapatmanın etkilerini göz önünde bulundurarak seyahatlerini düzenleyebilirler.

OSMANBEY METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Osmanbey istasyonu, 19 Ocak Cuma günü saat 17.30'de açılacaktır. Buna göre yolcular 19 Ocak Cuma günü saat 17.30'den itibaren Osmanbey istasyonu aktif olarak kullanabilirler.

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