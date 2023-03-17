Oruçluyken lazere gitmek orucu bozar mı? Lazer, epilasyon orucu bozar mı?

Oruç ibadeti Ramazan ayında başlıyor. Sayılı günlerin kaldığı Ramazan ayında ağda ve epilasyon yaptıracakların araştırdığı konuların başında,"Lazere gitmek orucu bozar mı?" sorusu geliyor.

ORUÇLUYKEN LAZERE GİTMEK ORUCU BOZAR MI?

Vücut kıllarının alınması her ne surette olursa olsun orucu bozmaz. Zira Oruç yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunma hallerinde bozuluyor. Kıl aldırmak ya da ağda yaptırmak orucu bozan haller arasında yer almaz.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NEDİR?

Orucu bozan haller arasında yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak yer alır. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.