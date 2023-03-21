Oruç tutan namaz kılmak zorunda mı? Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte müslümanların çok çeşitli konularda sorulara yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu oruç ibadetiyle ilgili fetvaları da merak ediliyor. İslam alemi için önemi büyük olan ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayında oruç tutan namaz kılmak zorunda mı? İşte cevabı...

ORUÇ TUTAN NAMAZ KILMAK ZORUNDA MI?

Oruç tutan namaz kılmak zorunda mı sorusunun cevabına Nihat Hatipoğlu, "Hayır engel değildir. Ancak namaz başka bir farz ibadettir, oruç başka bir farz ibadettir. Dolayısıyla oruç tutanın namaz kılması daha efdaldir.

NAMAZ KILMAYANIN ORUCU KABUL OLUR MU?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, namaz kılmayanın orucu kabul olur mu sorusuna şu yanıtı vermiştir: "Namaz kılmayanların oruç, zekât dâhil hiçbir ameli kabûl olmaz" demek, "O farzları yaptığı için azaptan kurtulur ama ilave sevap alamaz" demektir.

Ancak her iki ibadet farklı farz ibadetlerdir. Dolayısıyla müslümanlar elden geldiğince farz ibadetleri yerine getirmekle mükelleftir.