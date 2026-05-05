Ormanda sincapların kar keyfi kamerada

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çam ormanlarıyla çevrili olan tabiat parkında, dün gece saatlerinde aniden hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, dün sabah saatlerinde Gölcük Tabiat Parkı ve çevresini tamamen beyaza bürüdü. Fotoğrafçı Cem Suveren isimli vatandaş, karlar üzerinde yiyecek arayan ve oyunlar oynayan sincapları anbean görüntüledi. Beyaz örtü üzerinde gezinen sincapların sevimli halleri, soğuk havaya rağmen bölgeyi ziyaret eden vatandaşların içini ısıttı.