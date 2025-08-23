Ormanda dolaşırken ağaç kovuğunun içinde fark ettiler! Kilo kilo çıktı, fiyatı 4 bin lira

Haberin Devamı

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım Köyü’nde vatandaşlar doğanın sunduğu organik balı kendi imkanlarıyla elde etti. Köyde yaşayan 2 kişi, bal arılarının izini sürerek ormanlık alandaki bir ağacın kovuğunda doğal bal bulunduğunu fark etti.

Bal avcıları, uzun uğraşlar sonucu ağacın içindeki petekelere ulaşırken, arılar ise telef olmaması için ana arıyla birlikte kovana alındı. Yaklaşık 5 kilogram çıkartılan balın, kilo fiyatının ortalama 3-4 bin lira olduğu bildirildi.

Bölge halkı, özellikle son yıllarda organik ürünlere artan ilgi nedeniyle doğal balın kıymetinin daha da arttığını ifade ediyor. Sağlığa birçok faydasıyla bilinen doğal bal, bağışıklık sistemini güçlendirmesinden solunum yollarına kadar pek çok alanda şifa kaynağı olarak görülüyor. Yüksek fiyatına rağmen organik ve katkısız olması sebebiyle büyük talep gören bal, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.