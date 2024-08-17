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Orman yangınlarında son durum! Bakan Yerlikaya: 2 kişi tutuklanmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos arasındaki 19 orman yangınıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

17.08.2024 - 19:32 | | ANKARA (AA)
Orman yangınlarında son durum! Bakan Yerlikaya: 2 kişi tutuklanmıştır

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 15-17 Ağustos arasında 19 orman yangını meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

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