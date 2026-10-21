ORİONİD METEOR YAĞMURU BU GECE! 21-22 Ekim'de saat kaçta, Türkiye'den nereden izlenecek?

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Ekim ayının en dikkat çekici gök olaylarından biri için beklenen gece geldi. Her yıl gökyüzünde ışık izleri bırakan Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim Çarşamba gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Türkiye'den de izlenebilecek meteor yağmuru için en uygun zaman ise gece yarısından sonra, 22 Ekim Perşembe sabahının ilk saatleri olacak.

TÜBİTAK, NASA ve Amerikan Meteor Topluluğunun (AMS) yayımladığı 2026 gök olayları takvimine göre Orionidler, 21-22 Ekim gecesi zirveye ulaşacak. Havanın açık, gökyüzünün karanlık olduğu bölgelerde saatte 10 ila 20 meteor gözlemlenebilecek.

Ancak bu yıl gökyüzünü izlemek isteyenlerin hesaba katması gereken bir ayrıntı var: Ay, meteor yağmurunun en yoğun olduğu saatlerde oldukça parlak olacak. Bu da özellikle sönük meteorların görülmesini zorlaştıracak.

ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Orionid meteor yağmuru 21 Ekim gecesi boyunca gözlemlenebilecek. Türkiye'de gözlem yapmak isteyenler için en uygun saatler, 22 Ekim Perşembe günü gece yarısından gün doğumuna kadar olan dönem.

Özellikle saat 02.00'den sonra Avcı (Orion) Takımyıldızı'nın gökyüzünde yükselmesiyle meteorları görme şansı artacak. Ay'ın batışından sonraki saatler ise daha karanlık bir gökyüzü sağlayacak.

TÜBİTAK Bilim Genç'in ekim ayı gökyüzü rehberinde de gece yarısından şafak öncesine kadar olan saatler gözlem için en uygun dönem olarak gösteriliyor.

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Meteor yağmurunun zirveye ulaşması, gökyüzünde belirli bir saatte toplu hâlde meteor görüleceği anlamına gelmiyor. Meteorlar gece boyunca aralıklarla ortaya çıkacak.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Evet, Orionid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya ve diğer illerde havanın açık olması durumunda meteorları çıplak gözle görmek mümkün.

Ancak şehir merkezlerindeki yoğun ışık kirliliği, gökyüzündeki sönük meteorların fark edilmesini zorlaştırıyor.

Bu nedenle şehir ışıklarından uzak, ufku açık ve mümkün olduğunca karanlık bölgeler gözlem için daha elverişli.

Kırsal alanlar, yüksek kesimler ve yerleşim yerlerinden uzaktaki güvenli gözlem noktaları tercih edilebilir. Bulutluluk da gözlem koşullarını doğrudan etkileyeceği için dışarı çıkmadan önce bölgenin saatlik hava tahminine bakmakta fayda var.

METEOR YAĞMURU HANGİ YÖNDEN İZLENECEK?

Orionid meteorları, gökyüzünde Avcı (Orion) Takımyıldızı'nın bulunduğu doğrultudan geliyormuş gibi görünüyor.

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Bu takımyıldızı gece ilerledikçe doğu ve güneydoğu yönünde yükseliyor. Sabah saatlerine doğru gökyüzünün güney kesiminde daha yüksek bir konuma ulaşıyor.

Ancak meteorları görmek için yalnızca Avcı Takımyıldızı'na bakmak gerekmiyor. Gökyüzünün farklı noktalarında da ışık izleri ortaya çıkabiliyor.

NASA, meteorları daha rahat gözlemlemek için geniş bir gökyüzü alanının izlenmesini öneriyor.

Teleskop ya da dürbün kullanmaya da gerek yok. Hatta gökyüzünün dar bir bölümünü gösteren bu araçlar yerine çıplak gözle izlemek daha avantajlı.

Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklemek de meteorları fark etmeyi kolaylaştırıyor.

BU GECE SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

Orionid meteor yağmurunda uygun koşullarda saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor gözlemlenebiliyor.

Bununla birlikte bu rakam, her gözlemcinin mutlaka 20 meteor göreceği anlamına gelmiyor. Havanın açıklığı, ışık kirliliği, Ay'ın parlaklığı ve gözlem yapılan konum, görülebilecek meteor sayısını etkiliyor.

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Amerikan Meteor Topluluğunun 2026 takvimine göre 21-22 Ekim gecesi Ay'ın aydınlık yüzey oranı yaklaşık yüzde 75 olacak. Bu nedenle normalde görülebilecek sönük meteorların önemli bir bölümü Ay ışığında kaybolabilir.

Daha parlak meteorlar ise Ay ışığına rağmen görülebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Orionid meteor yağmurunun kaynağı, Güneş Sistemi'nin en ünlü kuyruklu yıldızlarından biri olan Halley.

Halley Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki yolculuğu sırasında arkasında toz ve küçük kaya parçacıkları bırakıyor. Dünya her yıl ekim ayında bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçiyor.

Atmosfere büyük bir hızla giren parçacıklar ısınıp parçalanırken gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturuyor. Halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan olay da bu.

NASA'nın verilerine göre Orionid meteorları Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla giriyor. Bu, saatte yaklaşık 238 bin kilometreye karşılık geliyor.

Yüksek hızları nedeniyle bazı meteorlar arkalarında birkaç saniye boyunca görülebilen parlak izler bırakabiliyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Orionid meteor yağmuru yalnızca 21-22 Ekim gecesiyle sınırlı değil.

NASA ve Amerikan Meteor Topluluğunun takvimine göre Orionidler 2 Ekim'den 7 Kasım'a kadar etkinliğini sürdürüyor.

En yoğun dönem 21-22 Ekim gecesi olsa da sonraki günlerde de meteor görmek mümkün. Ancak zirve döneminden uzaklaştıkça görülebilecek meteor sayısı genel olarak azalıyor.

Bu gece gökyüzünü izlemek isteyenler için en önemli üç koşul ise değişmiyor: Açık hava, şehir ışıklarından uzak bir konum ve biraz sabır.