Orijinal Erzincan tulum peyniri nasıl olmalı? Taklitlere dikkat!
Erzincan'ın meşhur tulum peyniri, yüksek rakımlı yaylalarda doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaretle korunan bir lezzet. Ancak üreticiler, peynirlerinin taklit edilmesinden şikayetçi. Erzincanlı tulum peyniri üreticisi Nurettin Yıldırım, 'Erzincan tulum peyniri bölgemizde, Erzincan'ın merkezinde, ilçelerinde, üreticilerimiz yüksek rakımlı yaylalara, zirvelere çıkıyor. Akkaraman koyun sütünden doğal şırdan mayası kullanılarak üretilen bir peynirimizdir. Peynirimizin güzelliği yüksek rakımlı yaylaların doğasından, bin bir çiçek otundan, çiçeğinden gelen bir lezzettir. Hayvanlarımız doğal beslenir, sütünü bize verir. Almış olduğumuz bu sütü biz doğal yapmış olduğumuz şırdan mayasıyla mayalayıp, kemah tuzuyla tuzlayıp üretim yapmaktayız' dedi.
ERZİNCAN (İHA) -
• 24 Ocak 2025 - 09:08 • Son Güncelleme:
ERZİNCAN (İHA) -
• 24 Ocak 2025 - 09:08 • Son Güncelleme: