Orhan Gencebay Murat Kurum şarkı sözleri | Orhan Gencebay’ın Murat Kurum için bestelediği şarkı hangisi? İşte Murat Kurum'a hediye edilen şarkı

Kampanyasında kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünden ilham alan sanatçı Orhan Gencebay, Murat Kurum'a yeni bir seçim şarkısı yazarak hediye etmişti. Şarkı, Şişli'de düzenlenen Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması'nda çalındı. İşte Orhan Gencebay Murat Kurum şarkı sözleri…

"İSTANBUL İSTANBUL SEN MURADIMSIN"

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şöyle:

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın.

Seni çok seviyorum sen muradımsın.

İstanbul İstanbul şimdi İstanbul.

Sadece İstanbul yeniden İstanbul.

Türkiye'mizin göz bebeğisin.



Sen Allah'ın bizlere hediyesisin.

Bütün dünyanın gözü var sende.

Sen Rabbimin bizlere emanetisin.

Her yanın cennetten bir köşe gibi.

Sen iyinin güzelin alametisin.

Dünyada bir eşin bir benzerin yok.

Sen Allah'ın lütfu kerametisin.

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın.

Seni çok seviyorum sen muradımsın.

İstanbul İstanbul sen ne güzelsin.



Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin.

İstanbul dünyanın başkenti sensin.

Sen tarihin en büyük efsanesisin.

Türkiyem seninle gurur duyuyor.

Ne mutlu sen hep bizimlesin.

Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi.

Saymakla bitmez ki eşin yok senin.

Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin.

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