Örgütün yeni elebaşı kim olacak? 4 isim ön planda

Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü belirtildi. "Herkülnağme"deki paylaşımın ardından örgüte ait diğer sosyal medya hesaplarında da ölüm haberi dolaşıma girdi. Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü söyledi.

Örgütün genel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkyolu’nun örgüt içindeki otoritesinin ve bağlantılarının onu güçlü bir aday haline getirdiği ifade ediliyor. Bir diğer önemli isim ise örgütün finansal işlerini yöneten ve "para kasası" olarak bilinen Mustafa Özcan. Özcan, örgütün mali yapısını ayakta tutan kritik figürlerden biri olarak biliniyor.

FETÖ'nün sosyal medya stratejilerini yöneten Osman Şimşek ise özellikle dijital alandaki etkisiyle öne çıkıyor. Örgütün medya sorumlusu Ekrem Dumanlı da medya operasyonları ve propaganda faaliyetlerindeki tecrübesiyle adı geçen diğer bir aday. CNN TÜRK’e konuşan uzmanlar, bu dört isim arasındaki çekişmenin örgüt içinde yeni bir güç dengesi yaratabileceğini belirtiyor.

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"ÖRGÜTÜN ABD KANADI TARAFINDAN YÖNETİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Ben örgütün ABD kanadı tarafından yönetileceğini düşünüyorum. 200 milyar dolara hükmeden yapının başındaki kasa kim? Mustafa Özcan, diğeri de Cevdet Türkyolu. Eğer bölünme parçalanma olmazsa kendi aralarında sulh sağlarlarsa yine örgütü Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu yönetecektir diye düşünüyorum. Lider tabanlı bir örgüt olduğu için de bu yöneticilerden en yaşlı olanı belki sembolik olarak seçerek örgüt lideri yaparlar. Ama örgütü yine CIA, FBI ve paranın başında olan Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu yönetmeye devam eder diye düşünüyorum" dedi.

"FETÖ'YÜ KAOTİK BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

FETÖ'nün Türkiye istişare heyeti hakkında da konuşan Nihat Uludağ, "Cevdet Türkyolu'nun listedeki isimlerden Mustafa Özcan hariç Avrupa kanadında birçoğu sevmiyor. Cevdet Türkyolu belki de isteyecek ki Fethullah Gülen de Said Nursi gibi olsun. Belki de onu yapacak. Mezarı, nereye gömülü olduğu belli olmasın. Bundan sonraki süreç kaosa açık bir süreç. Cevdet Türkyolu belki hızlı bir cenaze tertip edecek ama Avrupa kanadı istiyor ki bizim bütün üyelerimiz o cenazeye katılsın. Cenazeye kim katılacak, namazını kim kıldıracak, nereye defnedilecek? Bunları hepsi başlı başına bir tartışma, çatışma konusu FETÖ üyeleri içerisinde. Bundan sonraki süreç FETÖ içerisinde oldukça kaotik geçecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

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FETÖ İKİYE Mİ BÖLÜNECEK?

FETÖ'nün iki güçlü ayağı olduğuna dikkat çeken Nihat Uludağ, "Bir ABD ayağı, iki Avrupa ayağı. ABD ayağının başında kara kutu, Gülen'in en mahrem imamı olan kişi Cevdet Türkyolu var. Paraların başında ise Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan var. Dolayısıyla paranın bulunduğu ekip burası. Diğer önemli isimler Naci Tosun ve Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı. Bunlar da CIA ile FETÖ arasındaki köprüyü oluşturan isim. Diğer isimler de İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Muhammed Çetin. Avrupa ayağında ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman, İsmail Cingöz ve baştaki isim Abdullah Aymaz. Afrika kanadı Avrupa'yı destekliyor, Asya kanadı da ABD'yi destekliyor. Benim şahsi görüşüm paraya hükmeden, örgüte de hükmeder. Para nerede ABD'de Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan'da" değerlendirmesini yaptı.

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