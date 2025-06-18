Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.