Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Ordu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışının beklendiği Akkuş ilçesindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Akkuş ilçesinde her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.