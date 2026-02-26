Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Ordu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.02.2026 - 21:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ordu'da kar yağışı etkili oluyor. Ordu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

