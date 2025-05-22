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Ordu’da 'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun kayınvalidesi 'eziyet'ten tutuklandı

22.05.2025 - 19:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)

Ordu’da 'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun kayınvalidesi 'eziyet'ten tutuklandı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde ‘Anneler Günü’nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay’ın (20) kayınvalidesi Kıymet Ay, olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda sevk edildiği mahkemede ‘Geline karşı eziyet’ suçundan tutuklandı.

Olay, 'Anneler Günü' olan 11 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Arzu Ay, evinde yaşamına son verdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Arzu Ay'ın eşi Cihan Ay (28) ve kayınvalidesi Kıymet Ay, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmasında, Cihan Ay’ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay’ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 2 şüpheliden Cihan Ay ‘Eşe karşı eziyet’ suçundan 13 Mayıs’ta tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet Ay hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yeni deliller ve alınan ifadeler neticesinde bugün tekrar gözaltı kararı verildi.

KAYINVALİDE DE TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi’nde savcılık ifadesi alınan Kıymet Ay, Ağır Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Kıymet Ay, ‘Geline karşı eziyet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderdi. Öte yandan, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (DHA)

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