Operasyon düzenleyen polise Esenyurt'ta silahla ateş açıldı; 1 polis yaralandı

Olay, Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Cinsel istismar ihbarı üzerine şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polisler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adrese girdiği sırada M.Ö. tarafından polislere ateş açıldı. Bu sırada bir polis memuru ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye sevk edilirken, özel harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda polise ateş açan M.Ö. vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisin hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.