GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Operasyon düzenleyen polise Esenyurt'ta silahla ateş açıldı; 1 polis yaralandı

Operasyon düzenleyen polise Esenyurt'ta silahla ateş açıldı; 1 polis yaralandı

Esenyurt'ta, ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralanırken, şüpheli özel harekat polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

02.12.2024 - 01:22 | | Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
Operasyon düzenleyen polise Esenyurt'ta silahla ateş açıldı; 1 polis yaralandı

Olay, Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Cinsel istismar ihbarı üzerine şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polisler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adrese girdiği sırada M.Ö. tarafından polislere ateş açıldı. Bu sırada bir polis memuru ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye sevk edilirken, özel harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda polise ateş açan M.Ö. vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisin hastanedeki tedavisi sürerken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Operasyon düzenleyen polise Esenyurt'ta silahla ateş açıldı; 1 polis yaralandı

Operasyon düzenleyen polise Esenyurt'ta silahla ateş açıldı; 1 polis yaralandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özel'e tepki: Hakaret diline ve hakaret siyasetine millet müsaade etmez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özel'e tepki: Hakaret diline ve hakaret siyasetine millet müsaade etmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü