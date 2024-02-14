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Onu sadece biz göreceğiz! TUSAŞ'tan 'Anka-3' paylaşımı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), 'Onu sadece biz göreceğiz' notuyla insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı.

14.02.2024 - 15:04 | | ANKARA, (DHA)
Onu sadece biz göreceğiz! TUSAŞ'tan 'Anka-3' paylaşımı

TUSAŞ, sosyal medya hesabında, Anka-3'ün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika" ifadelerine yer verildi.

'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan Anka-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor. (DHA)

Onu sadece biz göreceğiz TUSAŞtan Anka-3 paylaşımı
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Onu sadece biz göreceğiz! TUSAŞ'tan 'Anka-3' paylaşımı

Onu sadece biz göreceğiz! TUSAŞ'tan 'Anka-3' paylaşımı