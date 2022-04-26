Okullarda maske kalktı mı, okullarda maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske yasağında son durum!

Okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre 3 yıldır devam eden kapalı alanlarda ve okullarda uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Okullarda maske yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.

Böylece maske zorunluluğu okullarda, otobüslerde, uçaklarda, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı