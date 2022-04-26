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GündemOkullarda maske kalktı mı, okullarda maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske yasağında son durum!
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Okullarda maske kalktı mı, okullarda maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske yasağında son durum!

Okullarda maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske yasağının kalkıp kalkmadığı merak edilen konular arasında yer alıyordur. Vatandaşlar okullarda, otobüslerde ve uçaklarda devam eden maske zorunluluğu hakkındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamayı takip ediyor. İşte okullarda maske yasağına ilişkin son durum…

26.04.2022 - 16:04 |
Okullarda maske kalktı mı, okullarda maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske yasağında son durum!

Okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre 3 yıldır devam eden kapalı alanlarda ve okullarda uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Okullarda maske yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.

Böylece maske zorunluluğu okullarda, otobüslerde, uçaklarda, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

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